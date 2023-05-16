Утверждены общие подходы к защите прав потребителей в электронной торговле ЕАЭС

Документ содержит перечень сведений, в том числе о цене и условиях приобретения и возврата товаров, которые должны быть предоставлены потребителю.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила общие подходы к защите прав потребителей в электронной торговле, рекомендуемые для учета в законодательстве государств Евразийского экономического союза. Положения рекомендации основаны на результатах масштабного опроса граждан стран Союза, проведенного Комиссией, и сформированы с учетом основных факторов, определяющих специфику защиты прав потребителей в этой сфере.

Документ содержит перечень сведений, в том числе о цене и условиях приобретения и возврата товаров, которые должны быть предоставлены потребителю, а также характеристики недобросовестных действий и особенности установления ответственности за нарушение прав потребителей в электронной торговле.

В числе общих подходов закреплено положение о том, что защита потребительских прав в электронной торговле должна быть обеспечена на уровне не ниже, чем это предусмотрено в странах ЕАЭС для стационарной торговли. Также зафиксировано, что соблюдение прав потребителей является обязанностью электронной торговой площадки и продавца, реализующего товары в интернете. Ответственность за нарушение прав потребителей должна устанавливаться в соответствии с законодательством страны потребителя, на которую ориентирована деятельность интернет-магазина. Электронным торговым площадкам следует принимать меры по соблюдению интернет-магазинами прав потребителей и содействовать разрешению споров между ними и потребителями.

Кроме того, документ содержит рекомендуемые базовые подходы к разрешению споров в электронной торговле. Так, потребителю должна быть предоставлена возможность отказаться от товара, приобретенного посредством электронной торговли, в любое время до его передачи, а после передачи товара — в срок не менее четырнадцати календарных дней. Сроки возврата денежной суммы, уплаченной потребителем, не должны превышать семи календарных дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Интернет-магазину следует рассмотреть претензию потребителя в течение десяти календарных дней со дня ее предъявления.

Рекомендация Комиссии разработана во исполнение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также Программы совместных действий государств — членов Союза в сфере защиты прав потребителей, и направлена на повышение гарантий защиты потребительских прав граждан и сближение законодательства государств-членов в этой сфере.