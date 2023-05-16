Казахстанские компании, использующие GeoServer, находятся в опасности

Программное обеспечение GeoServer используется во многих компаниях РК, в основном — для администрирования и публикации геоданных на сервере.

АО «Государственная техническая служба» сообщает, что в ходе мониторинга казахстанского сегмента интернета обнаружено 17 IP-адресов, предположительно подверженных критическим уязвимостям с идентификаторами CVE-2022-24816 и CVE-2023-25157. Обнаруженные IP-адреса принадлежат крупным компаниям квазигосударственного сектора Казахстана.

GeoServer применяется в различных отраслях, таких как геология, экология, геодезия, сельское хозяйство, управление городами и др., где пространственные данные являются важными компонентами для принятия стратегических решений.

Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT) в адрес владельцев IP-адресов и операторов связи направлены уведомления с рекомендациями о необходимости незамедлительно применить обновления во избежание возможных рисков и угроз информационной безопасности.

Своевременно непринятые меры по устранению уязвимостей могут привести к компрометации конфиденциальных данных и осуществлению дальнейших атак на сеть, в том числе внедрению вредоносного программного обеспечения в другие системы, что поставит под угрозу безопасность инфраструктуры всей сети. Успешная атака на уязвимый GeoServer может нанести ущерб репутации компании и привести к негативному вниманию со стороны СМИ и общественности.

«Этот случай еще раз доказывает, что сотрудники отделов информационной безопасности этих отраслей не уделяют должного внимания обновлению компонентов системы, что приводит к удваиванию угроз утечки конфиденциальной информации. Ранее компания Shadowserver Foundation (организация по обеспечению информационной безопасности, которая отправляет ежедневные сетевые отчеты подписчикам и сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в расследовании киберпреступлений) опубликовала информацию об уязвимостях в программном обеспечении GeoServer. Рекомендуем всем компаниям обращать внимание на обновления систем и программного обеспечения, используемого в инфраструктуре», — отметили в KZ-Cert.