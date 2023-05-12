Парламент РК ратифицировал соглашение СНГ о защите авторских прав в интернете

Соглашение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года.

Депутаты сената парламента одобрили закон о ратификации соглашения о сотрудничестве стран СНГ по охране и защите авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Соглашение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ 12 ноября 2021 года в онлайн-режиме, отметил депутат сената Амангельды Толамисов, представляя проект закона, передает Sputnik.

«Сегодня внутригосударственные церемонии провели Республики Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Российская Федерация», — отметил сенатор.

Соглашение, как ранее поясняли в министерстве юстиции Казахстана, регулирует использование объектов авторского и смежных прав в цифровой среде на территории государств-участников. Бюджет на реализацию соглашения предусмотрен сторонами за счет средств национального бюджета.

«Законопроект дает полную возможность установить общие пути решения проблем, возникающих в сфере защиты и сохранения прав интеллектуальной собственности в цифровой среде, работать одинаково слаженно для всех сторон», — добавил сенатор Советбек Медебаев.

По его словам, сегодня интернет используется как необходимый инструмент освоения современных новых технологий, оказывающих особое влияние на развитие государства и общества.

«Однако в стране выявлены интернет-ресурсы, которые нелегально работают в этой сфере. Например, в 2020 году выявлено и включено в информационную систему для блокировки 24 зарубежных интернет-ресурса, распространяющих нелицензионное программное обеспечение и другие объекты, а в 2021 году — 40 интернет-ресурсов», — констатировал Медебаев.

Депутат считает, что в дальнейшем необходимо предпринять меры для блокировки интернет-ресурсов без специального разрешения. Это соглашение открывает путь для обмена необходимой информацией и результатами научных исследований в этой области, резюмировал сенатор.