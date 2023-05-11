Итоги партнерской конференции Huawei 2023: цифровая трансформация бизнеса РК, переход в облака и построение инфраструктуры данных

Глобальные и локальные тренды в сфере ИКТ, перспективы развития партнерского бизнеса и запуск новых систем IT-рынка обсудили на Huawei Partner Conference 2023 в Алматы.

Ключевые меры по увеличению партнерского дохода в 2023 году, новые бизнес-решения на основе данных и технологические инновации для внедрения цифровой экономики обсуждались на ежегодном мероприятии Huawei Partner Conference 2023. Руководство и эксперты Huawei Technologies Kazakhstan, ведущие IT-специалисты и технологические партнеры поделились планами развития сотрудничества, возможностями новых технологических решений и преимуществами стратегических альянсов с казахстанскими компаниями в целях цифровой трансформации.

Как отметили эксперты Huawei, в сравнении с 2021 годом прибыль коммерческого сектора составила более 100%. В 2023 году компания поставила перед собой амбициозную цель увеличения целевого партнерского дохода. Ключевыми компонентами для заданного пути Huawei выделяет пять показателей: партнеры по продажам, стратегические продукты Datacom и хранения данных, увеличение объема коммерческого рынка, прорыв HCS и расширение бизнеса. Компания также намерена сконцентрироваться на укреплении достигнутых результатов и увеличении возможностей для развития партнерских сетей, в которые входят стимулирование продаж, обучение специализированных кадров и множество других программ.

«За прошлый год в Казахстане количество партнеров Huawei увеличилось на 27% и составило более 100 активных партнеров. Нам приятно видеть, что среди них свыше 10% активно участвует во всех наших проектах, и получает вместе с нами взаимовыгоду. В частности, у ряда партнеров доход превысил 1 млн долларов. Сотрудничество и партнерство — это то, к чему мы стремимся и то, на что мы опираемся. В текущем году с момента объявления Президентом Токаевым цифровизации и программы „Цифровой Казахстан“ мы ожидаем значительного роста и развития ИКТ-сектора», — рассказал Zhao Xu, генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan.

По прогнозам Gartner к 2025 году более 85% корпоративных сервисов будет внедрено в облачную среду. В связи с необходимостью перехода на новые технологии, использующие высокопроизводительную и устойчивую беспроводную производственную сеть, значимая часть конференции была посвящена возможностям технологической линейки решений Datacom от Huawei, а также возможностям ее применения в Казахстане. В комплекс включены отмеченные наградами устройства точек доступа AirEngine Wi-Fi AP, универсальное решение CloudCampus, позволяющее создавать инфраструктуру сетей LAN, WLAN и WAN, широкая линейка коммутаторов CloudEngine и платформа iMaster NCE для автоматического интеллектуального управления сетью.

«Huawei располагает обширным ассортиментом проводных и беспроводных продуктов, которые могут удовлетворить практически все потребности клиентов по конкурентоспособным ценам. Например, решения Huawei DCN были развернуты в более 12 000 дата-центров по всему миру. Необходимо отметить, что Huawei продолжает свою стратегию „сначала беспроводная связь“, уделяя особое внимание автоматическому управлению беспроводной сетью и высококачественному пользовательскому интерфейсу», — поделился Сергей Попов, менеджер по решениям ИКТ Huawei.

В рамках конференции также обсуждался растущий спрос на передовые технологии, такие как ИИ, Интернет вещей, виртуальная и дополненная реальности, которые предъявляют очень высокие требования к хранению данных. Согласно прогнозам аналитиков IDC, к 2025 году в мире будет насчитываться 175 Зб данных, которые будут нуждаться в своевременной интерпретации. Необходимость обработки Big Data в реальном времени, обеспечение безопасности и надежность их хранения требуют технологически эффективных решений, способных оптимизировать вложения в ИТ-инфраструктуру. Для решения этих задач специалисты Huawei создали высокопроизводительную систему хранения данных High-End класса нового поколения OceanStor Dorado.

«Самый ценный ресурс — больше не нефть, а данные. Сегодня именно данные создают ценность для бизнеса. Продуктивные и транзакционные данные нуждаются в превосходной производительности и надежной работе. Именно СХД Huawei полностью соответствуют современным сценариям диверсифицированного хранения. Это не только быстрые, надежные и отказоустойчивые решения для критически важных бизнес-задач. All-Flash СХД OceanStor Dorado также не имеют ограничений во времени и пространстве, что позволяет в разы ускорить процесс промышленной цифровизации», — отметил Никита Орешкин, технический директор подразделения IT-решений Huawei.

В число разработок, вызвавших наибольший интерес посетителей конференции, вошли сервисные решения для партнеров и платформы для обучения технических специалистов в области ICT от Huawei. В портфолио сервисных услуг также вошли возможности по интеграции сети (IP), техническая и эксплуатационная поддержка, IT-интеграция, сервисы при развертывании облачных систем (IT), а также отраслевой консалтинг.