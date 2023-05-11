Оценивать достижения учащихся будут в электронном формате

Приказом Министерства просвещения от 25 апреля 2023 года утверждены в новой редакции «Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся».

Они определяют порядок проведения мониторинга образовательных достижений на уровне начального, основного среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. Мониторинг образовательных достижений обучающихся включает в себя подготовку, проведение, обработку и анализ результатов с последующим оказанием методической помощи и выработкой рекомендаций по обеспечению качества образования, передает Zakon.kz.

Тестирование проходит ежегодно в школах во втором квартале и в организациях технического и профессионального, послесреднего образования для обучающихся второго курса в четвертом квартале и/или для обучающихся третьего курса во втором квартале. Количество, содержание и форма тестовых заданий, а также количество часов, отводимых на тестирование, определяются спецификацией теста в соответствии с ГОСО.

Правила вводятся в действие с 15 мая 2023 года.