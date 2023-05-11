Фермеры смогут продавать казахстанцам мясо через мобильное приложение

1 июня запускается мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik.

Проект разработан Министерством сельского хозяйства совместно с аналитическим центром экономической политики в АПК. Оно поможет расширить базу сельхозживотных, каждый владелец животного (КХ, ТОО, ЛПХ и др.) может провести инвентаризацию своего поголовья. Благодаря этому у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объеме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия, передает Учет.kz.

Приложение работает на смартфоне как в онлайн-, так и офлайн-режиме. В случае отсутствия интернета данные обновятся, как только приложение подключится к сети. Через программу также можно будет получить ветеринарный паспорт и в будущем совершить процедуры купли-продажи скота, замену бирки при утере, а также снять животное с учета после убоя.

TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации и многое другое. По мере обновления приложения будет внедряться раздел для покупателей мяса — казахстанцы смогут заказать тушу, прошедшую ветеринарный контроль, напрямую у сельхозтоваропроизводителя.

Пока TortTulik будет доступен для Android в Google Play, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS. Потенциальными пользователями программы станут 1,5 млн владельцев скота по всей стране.