Более 182 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг с начала 2023 года

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

технических средств и услуг реабилитации.

С начала 2023 года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили порядка 150,5 тыс. технических средств реабилитации, 6,2 тыс. услуг жестового языка, 25,3 тыс. услуг индивидуального помощника. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок. На сегодняшний день на портале зарегистрировано 852 медико-социальных учреждения (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 385 поставщиков ТСР, более 26 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 688 жестового языка и 105 санаторно-курортного лечения. Заказ вида помощи осуществляется с подтверждением электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.