Утверждены правила предоставления информации о доходах цифровых майнеров

Приказ вводится в действие с 3 июля 2023 года.

МЦРИАП приказом от 26 апреля 2023 года утвердило правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для их налогообложения. Сведения о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов предоставляются для определения совокупного годового дохода с целью налогообложения. Предусматривается, что цифровой майнинговый пул распределяет между цифровыми майнерами цифровые активы, полученные в результате их совместной деятельности. При этом ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло распределение цифровых активов, представляет уполномоченным органам, в том числе налоговым, заявление и сведения о доходах цифровых майнеров за соответствующий календарный месяц посредством информационной системы, передает Zakon.kz.

При изменении сведений о доходах цифровой майнинговый пул предоставляет заявление и измененные сведения уполномоченным органам в течение 10 рабочих дней со дня их изменения. Уполномоченные органы в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления и сведений проверяют их полноту. В случае выявления фактов непредставления, несвоевременного, недостоверного или неполного представления сведений цифровым майнинговым пулом в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляется уведомление о выявленных нарушениях.