В Алматы вновь заработали платные парковки

Ранее стало известно, что парковки подорожают в городе. Цена будет зависеть от района.

Городские парковки в Алматы заработали в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу. Не так давно платные парковки мегаполиса были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор — коммунальное государственное предприятие «Алматы паркинг», передает Zakon.kz.

«Городские парковки работают в штатном режиме. Плата взимается согласно тарифу. Специалистами ведется контроль за их работой. В случае неуплаты выписываются штрафы», — отметили в акимате Алматы.

По всем вопросам можно звонить в контакт-центр КГП на ПХВ «Алматы паркинг» по номерам +7 (727-33) 8-29-95, 331-39-49.