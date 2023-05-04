Депутат мажилиса предложил определить статус блогера в законе о средствах массовой информации.

Казахстан стал родиной блогеров, которые не отвечают за свои слова и поступки, заявил депутат мажилиса Анас Беккожаев, передает Sputnik.

«Почти 10 лет назад, когда слово „блогер“ впервые вошло в казахское общество, мы воспринимали их как молодых специалистов, создающих качественный контент. Возможно, сначала это было так, но теперь кто такой блогер? Сейчас большинство тех, кто утверждает, что является блогером — это неграмотные люди, которые не уклоняются от клеветы на кого-либо, шантажируют, зарабатывают деньги, нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности с целью легкого обогащения, не проверяя правдивость информации», — зачитал свой запрос депутат во время заседания мажилиса.

Он уверен, что все это из-за того, что в нашем законодательстве статус блогера не определен.

«За распространение дезинформации, наносящей ущерб правам и законным интересам граждан и организаций с использованием социальных сетей, мера, применяемая к ним, не предусмотрена. По этой причине у них нет никакой ответственности», — пояснил Беккожаев.

Кроме того, депутат напомнил, что год назад глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана поручил пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, потребностей общества и тенденций развития медиасферы.

«Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощущать не только журналисты, но и блогеры. Данный вопрос мы должны рассмотреть сразу в рамках данного законопроекта. Потому что количество блогеров, которые не могут понять ответственность, со временем растет», — заключил Беккожаев.