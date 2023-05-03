Google-сервисы: скачиваем напрямую из AppGallery на устройства Huawei

Недавно у пользователей появилась возможность скачивать все необходимые приложения напрямую из AppGallery, не прибегая к обходным путям.

В последнее время AppGallery активно пополняет доступный каталог приложений для казахстанских пользователей: в сторе есть все необходимые банковские приложения, популярные игры, социальные и аудиосервисы. Единственное, чего не хватало до недавнего времени для «полного комплекта» — гугл-сервисов и других американских приложений: YouTube, WhatsApp, Google-таблиц. Недавно у пользователей появилась возможность скачивать все необходимые приложения напрямую из AppGallery, не прибегая к обходным путям.

Набрав в магазине, например, YouTube или Google Таблицы, вы сразу же увидите их в списке программ. При установке AppGallery предложит сначала загрузить GBox («Джибокс») — это необходимая для их работы утилита от независимого разработчика. При этом загрузка всех сервисов и GBox абсолютна безопасна — все приложения, которые добавляются в AppGallery, проходят строгую проверку безопасности в несколько этапов. Дополнительная «плюшка» для пользователей — полное отсутствие рекламы в приложениях.

Для наглядности продемонстрируем процесс установки YouTube из AppGallery.

Шаг 1. Находим в поисковой строке AppGallery «YouTube», нажимаем «Установить». Соглашаемся на установку GBox.

Шаг 2. Кликаем на иконку YouTube, появившуюся на рабочем экране. Несколько секунд ждем, пока приложение настроится. Готово.

Для того, чтобы «подтянуть» свой гугл-аккаунт к установленным приложениям, достаточно единожды авторизоваться в одном из них, а во всех других синхронизация произойдет автоматически. Опыт использования гугл-сервисов на девайсах Huawei становится бесшовным, что не можете не радовать.

Итак, на данный момент из AppGallery можно установить абсолютно все сервисы и приложения, которые необходимы пользователям. Список приложений, доступных для скачивания с помощью утилиты Gbox, постоянно пополняется: сейчас таким образом можно установить не только YouTube, WhatsApp и Google документы, но и другие популярные приложения Google.

Вот полный список приложений, которые можно установить из AppGallery прямо сейчас:

Гугл-сервисы: Google, YouTube, YouTube Music, «Google Фото», «Google Диск», «Google Таблицы», «Google Презентации», «Google Документы», «Google Карты», «Google Класс», Google One, «Google Планета Земля».

Другие американские приложения: WhatsApp, Apple Music, Shazam, Twitter, Zoom, Discord, Spotify, SoundCloud, OneDrive, Dropbox, Microsoft Teams, Pinterest, Twitch, Line, Duolingo, Steam, Airbnb, Amazon Shopping.

Актуальный список доступных приложений всегда можно посмотреть, перейдя на страничку любого гугл-сервиса в AppGallery и кликнув на «Другие продукты этого разработчика».