Вводится механизм подтверждения факта получения гражданами медицинских услуг

Вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев рассказал о современных инструментах цифрового здравоохранения для населения.

По его словам, сегодня казахстанцы активно используют цифровые инструменты, позволяющие записаться на прием к врачу, вызвать его на дом, получить доступ к результатам анализов и другим персональным медицинским данным.

На портале электронного правительства для пациентов доступна запись на вакцинацию, на прием к врачу, вызов врача на дом. Также возможна регистрация в медицинскую организацию. Кроме того, граждане имеют доступ к электронным медицинским документам. Например, направление на госпитализацию, выписка из стационара, получение больничных листов и т. д.

«Доступ к указанным электронным медицинским документам позволит снизить количество посещений гражданами медицинских организаций», — сказал спикер.

В 2022 году в мобильном приложении eGov mobile запущен сервис eDensaulyq. Он содержит обширную информацию о статусе донора для населения, электронных рецептах, медицинских противопоказаниях, учете и диспансеризации беременных женщин, госпитализации, результатах лабораторных исследований и больничных листах.

«Сервис eDensaulyq будет поэтапно расширяться. В ближайшее время будет добавлена информация о группе крови и другая информация», — сказал вице-министр.

Также реализуется проект «Социальный кошелек» в части выдачи лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения через приложение eGov mobile. Пилот запущен в поликлиниках города Астаны.

eDensaulyq — это эталон, в котором консолидированы все основные данные по гражданам Казахстана. Переход на ядро eDensaulyq позволит использовать подход учета и отслеживания движения средств потребителей медицинских услуг. Следовательно, обеспечивает прозрачность расходования денег на здравоохранение, автоматизацию прогнознозируемого расчета потребности в лекарственных средствах. Спикер отметил, что в здравоохранении предусматривается оцифровка многих очередей. Кроме того, сервис eDensaulyq в приложении eGov mobile позволяет гражданам просматривать перечень оказанных услуг и обращаться в Фонд социального медицинского страхования в случае выявления приписания неоказанных услуг.

«То есть, вводится механизм подтверждения факта получения гражданином услуги посредством биометрии пациента, QR-кода, SMS. Это позволит повысить прозрачность оказания медицинской помощи», — сказал вице-министр.