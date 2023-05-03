Ippon и VS Trade договорились о сотрудничестве.

Производитель источников бесперебойного питания Ippon занимает лидирующие позиции на российском рынке уже более 20 лет. А в 2022 году, по данным IT Research, Ippon стал первым на рынке ИБП в России в деньгах и штуках. Линейка Ippon включает как пользовательские, так и инфраструктурные решения. Среди заказчиков Ippon в России компании практически из всех секторов экономики — от банков до промышленных предприятий. Производство расположено в Китае, — в целях диверсификации Ippon сотрудничает с 4-мя заводами.

В Казахстане продукция Ippon уже продавалась какое-то время, и компания решила закрепиться на рынке, подписав дистрибьюторское соглашение с VS Trade. «Расширение бизнеса Ippon носит стратегический характер: наш бренд выходит за пределы России согласно своему плану развития. Профессионализм партнеров из Казахстана и их интерес к качественным продуктам стали для нас важным сигналом на пути к новым вершинам. Мы уверены, что сможем занять достойное место на рынке», — заявила Кристина Вишневецкая, директор по развитию Ippon.

В свою очередь, Иван Гончаров, директор по дистрибуции VS Trade, отметил широкий модельный ряд и высокое качество продукции Ippon, а также выразил надежду, что уже в ближайший год новый бренд займет долю рынка от 3 до 7%. При этом компания будет развивать как розничные, так и проектные продажи.