Мусин: Инвестиции в сферу связи снизились на 28%

В Казахстане растут темпы использования интернет-трафика и количество пользователей.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства заявил о росте темпов использования интернет-трафика в Казахстане. Багдат Мусин сообщил, что в настоящее время значительно растут темпы использования интернет-трафика в связи с ростом цифровой экономики, развлекательного контента, выходом бизнеса в виртуальное общение, то есть — переходом экономической деятельности на платформенную модель, передает Zakon.kz.

«Со времен пандемии эта цифра достигла 1000 петабайт. За это время количество пользователей интернета в стране составило 90,9%. Растет не только количество пользователей, но и время, которое они проводят в интернете. Указанные факторы являются основной причиной увеличения нагрузки на инфраструктуру связи», — заявил спикер.

Вместе с тем, по его словам, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28%.

«По данным Международного бенчмарка, в таких государствах, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сферу связи. А в Казахстане даже не дотягивает до 200 миллионов долларов», — отмети Мусин.