Presight AI и Astana Hub провели AI Battle

ІТ-стартапы соревновались в сфере искусственного интеллекта.

Presight AI, лидер региона в области анализа больших данных с использованием искусственного интеллекта, и Astana Hub, крупнейший международный технопарк IT-стартапов Центральной Азии, провели AI Battle — конкурс, направленный на повышение уровня идей стартапов и масштабирование их бизнеса в области искусственного интеллекта, больших данных и машинного обучения.

Всего на участие в битве поступило более 50 заявок, из них 11 стартапов были отобраны для финального баттла. Они представили свои инновации перед жюри, состоящим из экспертов отрасли, что позволило им получить рекомендации и потенциальных партнеров.

«Мы очень рады принять участие в конкурсе AI Battle, который является подтверждением нашего партнерства с Astana Hub, и поддержать новые стартапы, которые стремятся использовать безграничный потенциал искусственного интеллекта. Наша цель — предоставить им необходимые ресурсы и платформу для роста и налаживания связей, опираясь на наш опыт в области аналитики больших данных с использованием искусственного интеллекта. Поздравляем победителей и с нетерпением ждем их вклад в развитие индустрии», — сказал Томас Прамотедхам, генеральный директор Presight.

Alaqan, Relive и ARA победили в трех главных номинациях, получив призовой фонд в размере 10 тыс, 5 тыс и 3 тыс долларов соответственно.

Решение приняло жюри, в состав которого входили представители МЦРИАП РК, Presight AI, Astana Hub, АО «НИТ».

«Приятно видеть большое количество казахстанских стартапов, активно работающих в области искусственного интеллекта и больших данных. В современную эпоху аналитика, основанная на данных, играет решающую роль, и очень приятно видеть, как все больше региональных стартапов внедряют их в свой бизнеса. Благодаря партнерству Astana Hub и Presight AI и нашим предстоящим совместным программам мы стремимся предоставить большему количеству предприятий и стартапов поддержку, необходимую им для внедрения своих инноваций», — сказал Аскар Жамбакин, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, что в январе этого года Astana Hub подписал меморандум о сотрудничестве с Presight.AI из ОАЭ. В рамках соглашения Presight.AI, которая является операционной компанией Group42, рассматривает возможность о венчурном финансировании стартап-проектов участников Astana Hub. Presight.AI также будет оказывать содействие проектам из Казахстана, стран Центральной Азии, Азербайджана и Монголии для выхода на рынки региона Ближнего Востока и Африки.

Отметим, что в современном мире искусственный интеллект является наиболее значимой и быстрорастущей технологической тенденцией. По оценкам экспертов объем мирового рынка AI, включая программное и аппаратное обеспечение и услуги, в 2021 году составил $383,3 млрд, что на 20,7% больше, чем в 2020-м. В 2022 году рынок вырос примерно на $450 млрд, и эта динамика роста сохранится и в дальнейшем.