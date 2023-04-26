В Казахстане передумали менять учебники на планшеты

Благодаря им предлагалось облегчить вес школьных рюкзаков.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства 25 апреля заявил, что в Минпросвещения передумали менять школьные учебники на планшеты, передает Zakon.kz.

«Нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали — предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство, Министерство просвещения, проработало этот вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инноваций в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на их мнение», — заявил министр.

В Министерстве просвещения рассказали о каких методах идет речь. Планируется использовать интерактивные панели в классах.