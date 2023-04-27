Российская нейросеть набрала миллион пользователей быстрее ChatGPT

Kandinsky 2.1 - это новое поколение графического ИИ от Сбера.

Российский Сбербанк 4 апреля представил миру свою новую генеративную модель Kandinsky 2.1, способную нарисовать изображение по текстовому запросу. Это новое поколение графического ИИ, одна из главных особенностей которой — полная интеграция русского языка и еще 100 других. Так что русскоязычные запросы обрабатываются будто бы носителем языка, а не через переводчик.

После того, как Сбер открыл доступ к сервису с Kandinsky 2.1, нейросеть за четыре дня набрала более миллиона уникальных пользователей и установила новый рекорд по скорости их роста. Предыдущий принадлежал текстовой нейросети ChatGPT от корпорации OpenAl. Следующий миллион уникальных пользователей Кандинский набрал уже за два дня. А после того, как нейросеть «распробовали» блогеры, дизайнеры, художники и журналисты, количество сгенерированных изображений перевалило за несколько десятков миллионов.



Картинка сгенерирована в Kandinsky 2.1

Инженеры Сбера обучали Kandinsky 2.1 обучали на более, чем миллиарде пар «текст — изображение», но главное то, что эти базы данных содержали очень много описаний и изображений, характерных для культур стран СНГ. И получилось так, что нейросеть от Сбера намного лучше учитывает детали и особенности, когда просишь ее нарисовать что-то, связанное с нашим прошлым и культурным пространством.

Спустя несколько дней после релиза Kandinsky 2.1 попала в топ-5 трендовых мировых репозиториев по версии GitHub. Многих подкупает то, что при высоком качестве сгенерированных изображений Кандинский остается полностью бесплатным, когда многие зарубежные нейросети начали вводить платный доступ к своим сервисам. Например, Midjourney установила на доступ к нейросети несколько тарифов: от 10 до 60 долларов.

Kandinsky 2.1 не только бесплатен, но и доступен в двух вариантах: телеграм-бот и веб-интерфейс. Бот может генерировать картинки по текстовому описанию, смешивать изображения, дорабатывать картинку по описанию. Веб-интерфейс дает гораздо больше возможностей, таких как перерисовка и улучшение отдельных фрагментов изображения, дорисовывание новых частей картинки и более 10 разных стилей генерации.



Результат генерации по запросу "Алма-ата, технологичный город", стиль: 4k

Ежегодно Сбер проводит международную конференцию по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey и научные премии, создает образовательные программы, берет на стажировку талантливую молодежь. Интересно еще и то, что Сбер, открывая доступ к своим технологиям, дает толчок для развития ИИ в России и в соседних странах. Такие проекты, как Kandinsky 2.1, демонстрируют эффективность этого развития. Россия в очередной раз доказывает, что способна давать интеллектуальный продукт, который не только не уступает западным аналогам, а даже превосходит их.