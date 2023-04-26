Села РК обеспечат интернетом благодаря нацпроекту «Доступный интернет»

Совместно со Всемирным банком Минцифры предоставит специальные гранты для прокладки «последней мили».

МЦРИАП РК в рамках нацпроекта «Доступный интернет» планирует обеспечить широкополосный доступ к Сети посредством ВОЛС - в общей сложности проект предусматривает охват более 3 000 сел, строительство 60 тыс км кабельной телекоммуникационной инфраструктуры.

«Совместно со Всемирным банком Минцифры предоставит специальные гранты для прокладки «последней мили», субсидирование малых и средних операторов, то есть возмещение затрат на CAPEX. Охват составит 300 тыс. домохозяйств в селах, где имеется ВОЛС», - рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин.

Для решения вопроса обеспечения ШПД малых отдаленных сельских населенных пунктов, в которых проживает менее 250 жителей и где отсутствуют какие-либо технологии связи, планируется использование космической системы связи. Таким образом, проект обеспечит 504 села услугами ШПД. В качестве технологии рассматривается точка коллективного доступа. Эти инициативы позволят сократить разрыв в доступности интернета между городскими и сельскими населенными пунктами, повысит доступность информации и снизит социальную изоляцию жителей отдаленных населенных пунктов.

Еще одной целью нацпроекта является становление Казахстана в качестве регионального цифрового хаба. Для этого необходимо провести ВОЛС по дну Каспийского моря протяженностью 380-400 километров. В то же время потребуется создание центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика. Реализация этих инициатив обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечение на рынок страны не менее 3 BigTech компаний.