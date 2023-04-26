В более чем 3 тыс. школ увеличена скорость интернета

МЦРИАП РК продолжит работу по оснащению учебных заведений качественным интернетом.

В рамках нацпроекта «Доступный интернет» предусмотрено обеспечение школ доступом к сети интернет. В настоящее время в 3 063 школах его скорость увеличена согласно рекомендациям Международного союза электросвязи.

«До сентября 2023 года в 1 402 школах, имеющих технические возможности, также будет увеличена скорость интернета силами местных исполнительных органов. В 2003 школах, где отсутствуют технические возможности, будут доведены волоконно-оптические линии связи в рамках проекта «Обеспечение ШПД в СНП посредством ВОЛС», — рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин.