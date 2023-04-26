Министерство цифрового развития обеспечит интернетом дороги РК

В результате охват мобильным интернетом в 2027 году составит 17 000 км автодорог.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и областных автодорог. Для этого до 2026 года включительно будет установлено 487 антенно-мачтовых сооружений. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства.