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Министерство цифрового развития обеспечит интернетом дороги РК

В результате охват мобильным интернетом в 2027 году составит 17 000 км автодорог.

26 апреля 2023 13:30, Profit.kz
Рубрики: Связь, Интернет

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и областных автодорог. Для этого до 2026 года включительно будет установлено 487 антенно-мачтовых сооружений. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании правительства.

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