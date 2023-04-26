Как выиграть эпичный Galaxy с помощью Samsung Wallet

У казахстанцев есть шанс получить флагманский смартфон, оплачивая покупки.

Любите шоппинг? А еще больше любите новые гаджеты? Тогда у нас для вас супер-новость: Samsung дарит вам шанс выиграть флагманский смартфон Galaxy просто за то, что вы платите за свои покупки с помощью универсального приложения Samsung Wallet!

Samsung Wallet — это не просто приложение для оплаты в смартфоне Galaxy, это верный спутник в мире шоппинга и путешествий. Вам не нужно носить с собой бумажник, даже платежные карты не понадобятся. Samsung Wallet надежно хранит все ваши банковские и клубные карты, пароли, цифровые ключи, посадочные талоны и скидочные купоны!

Вы можете привязать к Samsung Wallet любую платежную карту от казахстанского банка-партнера Samsung, оплачивать на любых POS-терминалах. Это полная свобода действий и не только: получайте бонусы, скидки и участвуйте в акциях от Samsung!

А сейчас самое интересное: если вы зарегистрируетесь в приложении Samsung Wallet и совершите не менее 20 транзакций до 30 июня, вы автоматически становитесь участником розыгрыша эпичных Galaxy! Призовой фонд состоит из смартфонов Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Flip4 и беспроводных наушников Galaxy Buds! Подробнее об акции можно узнать на сайте Samsung. Не упустите свой шанс выиграть новенький эпичный Galaxy, наслаждаясь шоппингом! Начните использовать приложение Samsung Wallet прямо сейчас!

И не волнуйтесь за свои данные: Samsung Wallet — надежнее крепости! Только вы можете активировать функцию оплаты своим отпечатком пальца или PIN-кодом. А еще он защищен платформой оборонного уровня Samsung Knox, которая не даст никому взломать смартфон ни виртуально, ни реально.

Samsung Wallet запустится так быстро, что вы даже не успеете моргнуть. Просто взмахните пальцем вверх по рабочему столу (можно даже со спящего экрана), и готово! Удобно? Более чем!

Samsung поддерживает кандидатуру города Пусан в качестве места проведения всемирной выставки Expo 2030.