МЦРИАП запустит интерактивную карту казахстанских телеком-сетей

Там можно будет узнать о текущей работе по развитию мобильной и фиксированной связи.

В июне Министерство цифрового развития обещает представить цифровую интерактивную карту, где будут отображаться действующие сети телекоммуникаций и планы развития мобильной и фиксированной связи в населенных пунктах РК.

Также на карте будет размещена актуальная информация о проведенных измерениях сетей связи, о принятых мерах (адм. штраф, сроки устранения нарушений в случае наличия нарушения) и другие данные по улучшению качества связи. Каждый житель страны сможет найти свой населенный пункт и получить информацию об обеспеченности его различными технологиями связи, а также узнать про соответствующие планы операторов.