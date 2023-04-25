VK Cloud запускает локализованную облачную платформу в Казахстане

Технологии и сервисы VK Cloud помогут бизнесу развивать цифровые проекты, быстрее выводить их на рынок и гибко масштабировать.

Облачная платформа для цифровизации бизнеса VK Cloud развернута в Казахстане в партнерстве с QazCloud. Технологии и сервисы VK Cloud помогут крупному и малому бизнесу, а также стартапам развивать цифровые проекты, быстрее выводить их на рынок и гибко масштабировать. Облачная платформа адаптирована для компаний Казахстана и размещается в дата-центре QazCloud на территории республики, в соответствии с требованиями законодательства РК.

Платформа объединяет более 20 преднастроенных IaaS- и PaaS-сервисов. С их помощью бизнес может хранить данные или за несколько минут развернуть ИТ-инфраструктуру, подключить современные инструменты для разработки и работы с большими данными, обеспечить резервное копирование и восстановление информации.

В Казахстане у VK Cloud открыто юридическое лицо — ТОО «ВК Тех Казахстан».

«Облачные сервисы становятся стандартом разработки и развития цифровых продуктов, позволяя ускорять вывод решений на рынок и обеспечивать конкурентное преимущество. Они решают весь комплекс задач бизнеса: от создания гибкой ИТ-инфраструктуры и обеспечения кибербезопасности до хранения и обработки данных и работы с ML-моделями, — комментирует Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. — Платформа VK Cloud развернута в локальном ЦОДе нашего партнера QazCloud в Казахстане. Это обеспечивает повышенную защищенность инфраструктуры для бизнеса в республике и соблюдение всех необходимых требований при развитии цифровых продуктов в регионе».

Сервисы VK Cloud администрируются специалистами облачной платформы. Таким образом, компании смогут сосредоточиться на развитии бизнеса, сократить издержки на найм ИТ-специалистов и закупку оборудования.

«Дата-центр QazCloud в Астане, построенный по зеленым технологиям, с локализованной платформой VK Cloud поможет ИТ-специалистам Казахстана получить весь инструментарий, все возможности новейших ИТ-решений — на территории РК без необходимости трансграничной передачи данных», — отметил генеральный директор QazCloud Касым Есергепов.

Платформа VK Cloud адаптирована под рынок Казахстана. Размещение в локальном дата-центре обеспечивает соблюдение требований законодательства «О персональных данных», а также высокую скорость работы сервисов. Оплата за облачные сервисы будет производиться в тенге, а счета — формироваться по модели Pay-as-you-go, только за те мощности и инструменты, которые были использованы.