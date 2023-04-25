Цифровой документ «Вид на жительство» доступен в eGov Mobile

Им можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для идентификации личности.

Вид на жительство — это документ, подтверждающий право иностранца на постоянное проживание в РК. Для его оформления необходимо получить разрешение на постоянное проживание на территории Казахстана.

«Одним из достижений приложения eGov Mobile считается раздел «Цифровые документы». Мы стремимся перевести все жизненно необходимые документы в цифровой формат для удобства пользователей. Теперь цифровой документ «Вид на жительство» доступен в мобильном приложении. Электронный документ иностранцы могут использовать везде по месту требования наравне с бумажным», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти новый цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе «Цифровые документы» из списка документов кликнуть на «Вид на жительство». В случае выявления некорректных сведений в цифровом документе пользователь может подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить о ошибке».

Цифровой документ — это аналог оригинала документа. В настоящее время сервис «Цифровые документы» мобильного приложении eGov mobile содержит 24 документа, которыми активно пользуется более 11,7 млн граждан. Все цифровые документы можно предъявлять по месту требования. Законом закреплена равнозначность цифровых документов их бумажным аналогам.