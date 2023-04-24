Aviata и Chocotravel улетели во Freedom

Завершение покупки планируется до конца года.

Freedom Holding Corp. сообщил о приобретении у Холдинга Choco 100% долей в сервисах Aviata и Сhocotravel. Общая сумма сделки составляет $32,3 миллиона.

«Мы выстраиваем полноценную экосистему цифровых сервисов для наших клиентов, поэтому приобретение сервисов Aviata и Chocotravel — это логичный вклад в развитие группы. Эта интеграция позволит нам взаимодействовать с более чем миллионом авиапассажиров в Казахстане, которые считаются экономически активной категорией населения. Благодаря эффективным коммуникациям с действующими клиентами сервисов холдинг сможет добиться существенных синергий: привлечь новых клиентов для платформы банка, а также интегрировать работу Aviata и Chocotravel с платежной системой и страховыми организациями группы», — прокомментировал Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

В секторе купли-продажи авиа- и ж/д билетов как по внутренним, так и по международным направлениям наблюдается положительная тенденция. Отечественные перевозчики уже полностью восстановили пассажиропоток и демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года казахстанские авиакомпании перевезли рекордные 11 миллионов человек, что на 17% больше пассажиропотока годом ранее и в два раза больше показателя пандемийного 2020 года.

Aviata.kz и Chocotravel.com считаются самыми автоматизированными агентствами в СНГ по версии Amadeus. 76% всех операций по возврату билетов происходит мгновенно в автоматическом режиме, что делает продукт удобным и безопасным в использовании для часто летающих пассажиров.

«В прошлом году мы пересмотрели стратегию холдинга и решили сфокусироваться только на проектах, связанных с доставкой и рекламными технологиями для бизнеса, — рассказал Николай Мазенцев, главный исполнительный директор холдинга Choco. — С тех пор мы продали сервисы Lensmark.kz (интернет-магазин линз) и ioka.kz (платежная система). По итогам продажи Aviata.kz и Chocotravel у холдинга будет достаточно ресурсов, чтобы погасить 100% частного и публичного долга и активно инвестировать в развитие стратегически важных для нас проектов. Мы гордимся тем, что построили лучший тревел-продукт на рынке, умеющий находить такие цены и варианты перелетов, которых нет в других агентствах».

Aviata.kz и Chocotravel.com — одни из самых узнаваемых брендов на рынке путешествий в Казахстане. По исследованию Fusion Lab (представительство GFK в Казахстане), они имеют очень высокий уровень спонтанного знания бренда — top of mind составляет 24,7% среди казахстанцев. У компании сильный b2b продукт, которым пользуется больше 1200 крупных компаний. Оценка качества обслуживания EUSAT (количество людей, поставивших 5 звезд) составляет 96%.