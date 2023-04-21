Локомотивы ҚТЖ станут экономнее и экологичнее

Казахстанский перевозчик внедряет инновационный проект Trip Optimizer.

АО «НК «ҚТЖ» в сотрудничестве с Wabtec Corporation реализует пилотный проект по внедрению программы Trip Optimizer для работы грузовых поездов, которая позволит снизить расход топливно-энергетических ресурсов и износ оборудования. Рабочая встреча представителей компаний АО «НК «ҚТЖ» и Wabtec Corporation состоялась в Астана, в ходе которой обсуждалась реализация проекта по внедрению Trip Optimizer.

Trip Optimizer — это инновационный проект, адаптивный круиз-контроль для локомотивов серии Evolution. Технология позволяет управлять скоростью поезда на основе оптимальной модели расхода топлива, учитывая множество факторов, таких как маршрут, профиль маршрута, состав поезда и другие условия. Trip Optimizer также учитывает текущее состояние локомотива, что позволяет максимально использовать его потенциал и снизить износ оборудования. Программа должна способствовать экономичным режимам работы грузовых поездов, что в дальнейшем позволит снизить расход топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 5%.

«Программа Trip Optimizer поможет в дальнейшем повысить эффективность работы грузовых локомотивов КТЖ. Модернизация железнодорожной отрасли Казахстана должна быть не только экономически эффективной, но и более экологичной. Комбинация этих эффектов укрепит наши позиций как лидера железнодорожных технологий», — отметил заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» по стратегии Ануар Ахметжанов.

Применение таких цифровых решений, как Trip Optimizer, приведет к снижению износа локомотивов, повышению уровня безопасности, а также экономии топлива.