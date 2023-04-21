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Багдат Мусин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым

Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества в космической сфере.

21 апреля 2023 13:16, Profit.kz
Рубрики: Связь, Соседи

20 апреля в Астана состоялась встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы сотрудничества в космической сфере и дальнейшую реализацию проекта «Создание космического ракетного комплекса «Байтерек». Стороны отметили стратегическую важность проекта и договорились о продолжении работ по его реализации.

Багдат Мусин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым

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