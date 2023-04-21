Цифровые решения помогут в устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

18-21 апреля в Минске прошла конференция «ТИБО-2023», в рамках которой состоялся V Евразийский цифровой форум «EADF-2023».

В программе «EADF-2023» — пять тематических мероприятий по вопросам цифровой трансформации внутренних рынков Евразийского экономического союза, взаимодействия потребителей и бизнеса, цифровой логистики, взаимного участия в госзакупках на электронных торговых площадках и реализации интеграционных цифровых проектов в Евразии.

Как подчеркнул на сессии по цифровой трансформации внутренних рынков ЕАЭС Варос Симонян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии, для устранения действующих и упреждения новых препятствий в Союзе необходимы новые технологичные решения.

«Цифровые проекты являются механизмами для усиления интеграционных связей, повышения прослеживаемости товаров, формирования пространства доверия, а значит, устранения причин имеющихся препятствий, взаимного недоверия, серых схем во взаимной торговле», — отметил Варос Симонян.

По его словам, в ближайшее время ЕЭК совместно с государствами-членами планирует переформатировать цифровую повестку Союза для ускоренной реализации цифровых инициатив, способствующих повышению производительности в приоритетных отраслях и экономическому росту.

Участники сессии обсудили вопросы цифровой трансформации отдельных отраслей экономики государств-членов и кросс-отраслевой трансформации, создания цифровых платформ и реализации цифровых проектов в увязке с критериями интеграционности, эффективности для Союза и четырех свобод.