ASUS представила Zenbook S 13 OLED

Это самый тонкий в мире ноутбук с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем.

Компания ASUS представила новый Zenbook S 13 OLED (UX5304) — самый тонкий в мире ноутбук с 13,3-дюймовым OLED-дисплеем. Эта модель является не только самой портативной, но и самой экологичной во всей линейке Zenbook.

Ноутбук заключен в компактный корпус толщиной 1 см и весит всего 1 кг. Производительность и продолжительное время автономной работы в этом устройстве сочетаются с ультрапортативным форматом. Модель Zenbook S 13 OLED доступна в двух вариантах отделки — новом сером цвете (Basalt Gray) и классическом темно-синем (Ponder Blue). Мощная аппаратная комплектация устройства в максимальной версии включает процессор Intel Core i7 13-го поколения, 32 Гб оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель емкостью до 1 Тб с интерфейсом PCIe 4,0×4.

Zenbook S 13 OLED оснащен полным набором портов ввода/вывода, включая два порта USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, быстрой зарядки, передачи видеосигнала на внешние дисплеи с разрешением до 4K и передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с. Также имеются порт USB 3.2 Gen2 Type-A, порт HDMI 2.1 и аудиоразъем 3,5 мм. Полный набор портов подключения означает совместимость с различными периферийными устройствами, а аккумулятор емкостью 63 Вт/ч — продолжительное время автономной работы.

Ноутбук получил инфракрасную веб-камеру с разрешением FHD и поддержкой интеллектуальных технологий для улучшения качества изображения, а также двухстороннюю технологию интеллектуального шумоподавления для кристально чистого звучания голосов всех собеседников по аудиосвязи. Веб-камера устройства поддерживает возможность биометрической авторизации с помощью функции Windows Hello. Сертифицированная компанией Harman Kardon аудиосистема поддерживает технологию Dolby Atmos и оснащена интеллектуальным усилителем, который в сочетании с технологией ASUS Audio Booster позволяет увеличить громкость в 5,25 раза.

Тачпад ASUS ErgoSense, увеличенный на 9,5%, способствует удобному и плавному управлению. К тому же, благодаря специальному покрытию, на его поверхности не остаются следы от пальцев, поэтому устройство всегда выглядит аккуратно.

Zenbook S 13 OLED оснащен дисплеем ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2,8K (2880×1800). Дисплей поддерживает разрешение 2,8K, время отклика 0,2 мс и точность цветопередачи Delta E <1, что на практике означает четкое и яркое изображение с реалистичными оттенками. Сертификация DisplayHDR True Black 500 подтверждает, что дисплей способен воспроизводить истинно черный цвет и чистые светлые оттенки, а сертификация Pantone Validated гарантирует безупречную точность цветопередачи. Цветовой охват 100% DCI-P3 соответствует кинематографическому стандарту, а технология ASUS Splendid позволяет переключаться между различными режимами, включая пространства sRGB и Display-P3.

Преимущества Zenbook S 13 OLED не ограничиваются его компактностью и высокой производительностью. Этот ноутбук обладает сертификацией EPEAT Gold, означающей соответствие самым строгим нормам защиты окружающей среды. Забота об экологии проявляется на протяжении всего жизненного цикла устройства, начиная с выбора материалов и производственных процессов. Компании удалось уменьшить углеродный след за счет использования переработанных материалов и более экологичной упаковки. Кроме того, Zenbook S 13 OLED отличается энергоэффективностью, на 43% превосходящей требования стандарта ENERGY STAR.

В производстве отделки ноутбука впервые применили эксклюзивное высокотехнологичное керамическое покрытие. Оно создается с помощью инновационного метода обработки алюминия с минимальным воздействием на окружающую среду. В процессе используются чистая вода и электричество, без органических соединений, сильных кислот или тяжелых металлов. В результате корпус ноутбука оснащается покрытием повышенной твердости, становится более износостойким и не подвергается коррозии, улучшается отведение тепла и продлевается срок службы устройства. Наряду с превосходными эксплуатационными качествами, новое покрытие очень красиво — визуально и по ощущениям оно напоминает натуральный камень, что отлично перекликается с эстетикой всей серии Zenbook. При этом крышка каждого устйроства получается уникальной — нет двух одинаковых.

Продление срока службы устройств также способствует сокращению электронных отходов и вредных выбросов, поэтому Zenbook 13 S OLED рассчитан на длительную эксплуатацию. Этот ноутбук прошел испытания на прочность в соответствии с требованиями новейшего американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, включая до 12 различных методов и 26 отдельных тестов — это самый строгий стандарт тестирования в отрасли.