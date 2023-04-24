В НИШ Туркестана запустили солнечную электростанцию

Общая длина станции составила 75 метров, высота достигает 5 метров.

В Назарбаев Интеллектуальной школе Туркестана запустили солнечную электростанцию. 240 фотоэлектрических панелей позволят снизить ежегодное энергопотребление до 30%. Избыточная электроэнергия будет экспортироваться в городскую сеть, передает Sputnik.

«С 2018 года при поддержке министерства энергетики Республики Казахстан NIS совместно с компанией «Шелл» реализуют проект «Солнечная энергия школам»», - сообщили в пресс-службе школы.

В ведомстве отметили, что проект направлен на развитие маломасштабных распределенных систем зеленой энергии в пяти школах по всей стране, а также ориентирован на расширение интереса школьников к изучению естественных наук.