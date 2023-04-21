Страны СНГ будут сотрудничать по охране авторских прав в Сети

Соглашение направлено на урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде.

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в цифровой среде, в том числе в интернете, на территории государств-участников Содружества, передает Kazpravda.kz.

«На основании правовой экспертизы, проведенной РГП «Институт законодательства и правовой информации РК» Министерства юстиции РК в Соглашении не выявлено противоречий Конституции, международным обязательствам и действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе в части соблюдения прав и свобод человека. Уровень эффективности положений Соглашения оценен как высокий. Уровень рисков – низкий», – говорится в заключении.