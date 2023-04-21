В Алматы продавцов и импортеров обучили работе в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров

Семинар прошел для участников оборота одноразовых электронных сигарет.

С 1 октября 2020 года на все табачные изделия распространяется цифровая маркировка, которая в 2022 году заменила функцию акцизной марки. За нарушение этого правила участникам оборота табачных товаров грозит штраф. С прошлого года цифровая маркировка распространяется и на одноразовые электронные сигареты. По запросу импортеров и продавцов единый оператор провел обучение по пользованию системы. Свыше 60 предпринимателей приняли участие в семинаре, который прошел в гибридном режиме, передает Zakon.kz.

Для обучения участников оборота товаров деталям, механизмам и процессам работы с продуктами цифровой маркировки и прослеживаемости товаров создана бесплатная платформа Qazmarka.kz. Пользователи могут выбрать курс в своей товарной группе в ролях розница, импортер или производитель и приступить к уроку в удобное для них время.

На платформе собрана информация, с которой участники оборота товаров сталкиваются в работе с маркировкой. Теоретические и практические знания оформлены в удобные форматы: инструкции, видеоуроки и инфографические материалы. После прохождения полного курса участники получат сертификат об обучении. Также на портале можно изучить нормативную базу РК и стран ЕАЭС, получить ответы на часто задаваемые вопросы по работе с маркировкой, а также следить за обучающими мероприятиями.

В ходе семинара участники получили информацию о возможностях обучающей платформы, а также индивидуальную консультацию по работе в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Для пользователей сети Instagram проектный офис Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров организовывает еженедельные прямые эфиры на странице @markirovkakz. Первый прямой эфир планируется провести 27 апреля в 16:00 по времени Астаны. Пользователи могут задать интересующие вопросы экспертам и получить полную информацию о цифровой маркировке обувных товаров и табачных изделий. Перечень тем и расписаний прямых эфиров будет опубликован в Telegram-канале «Цифровая маркировка» и в Instagram-аккаунте.

Напомним, в Казахстане цифровая маркировка и прослеживаемость распространяется на три товарные группы:

— табачная продукция с 2020 года;

— маркировка обувных товаров с ноября 2021 года;

— маркировка 90 позиций лекарственных препаратов с ноября 2022 года.