Быстрый интернет для бизнеса – теперь в новом тарифном плане «Seriktes»

«Казахтелеком» представил удобное пакетное предложение для предпринимателей.

В рамках совершенствования своих услуг и создания благоприятных условий для казахстанского бизнеса АО «Казахтелеком» рассказал о новом тарифном предложения. У корпоративных клиентов оператора появилась возможность подключить пакет «Seriktes». Услуга предполагает сегментированный подход к клиентам — пакет может быть использован в зависимости от масштаба деятельности предпринимателя и позволяет ему ежемесячно экономить на услугах интернета и телефонии.

«Тарифное предложение „Seriktes“ разработано нами по аналогии с тарифным планом „Kasipker“, который мы запустили в работу в прошлом году. „Kasipker“ получил широкий отклик от клиентов. За короткий срок к пакету услуг по этому предложению подключилось свыше 7 тысяч индивидуальных предпринимателей. В нем собраны все необходимые услуги связи для бизнеса — интернет, видеонаблюдение, телефония. В зависимости от потребностей клиента он может выбрать один из трех тарифов, различающихся по стоимости и техническим характеристикам предоставляемых услуг» — рассказал директор по продажам Дивизиона по корпоративному бизнесу (ДКБ) АО «Казахтелеком» Эмирхан Алиев.

Одно из приоритетных направлений работы АО «Казахтелеком» — это развитие благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Именно поэтому оператор не останавливает работу по аналитике этого сегмента заказчиков. Регулярные маркетинговые исследования, проводимые специалистами «Казахтелеком» в этой сфере, показали, что у корпоративных клиентов есть существенная потребность в сегментации действующих тарифных планов. По итогам этих исследований и было разработано новое тарифное предложение «Seriktes», предоставляющее субъектам среднего бизнеса комплекс современных цифровых решений.

Существенное отличие нового тарифного предложения «Seriktes» от анонсированного в прошлом году пакета «Kasipker» состоит в аудитории, на которую рассчитана новая услуга — в основном это представители среднего бизнеса. В тарифе «Seriktes» качество пакетных предложений выше. Так, например, скорость передачи данных в 1,5 раза выше, чем в розничном предложении. Это дает возможность клиентам АО «Казахтелеком» не только получать качественные услуги, но и экономить денежные средства на их оплату. Это особенно важно для компаний, которые только начинают свой путь на рынке или испытывают финансовые сложности.

Удобство такого подхода и гибких тарифных предложений уже оценили клиенты компании. Так, например, владельцу магазина одежды «Monabell» из Шымкента, Муратжану Хакимбекову, быстрый интернет нужен был для проведения платежных операций.

«Я обратился в „Казахтелеком“ только за подключением интернета. Специалисты компании проконсультировали меня по возможностям подключения услуг, и оказалось, что я могу выбрать целый пакет, включая видеонаблюдение. Это очень порадовало меня, поскольку дало возможность удаленно контролировать торговую точку. Теперь мой бизнес всегда под присмотром, а благодаря скоростному интернету мы оперативно решаем текущие повседневные задачи», — поделился Муратжан Хакимбеков.

К слову, оператор предоставляет приятный бонус для пользователей, подключивших тарифные планы «Kasipker» или «Seriktes» — они принимают участие в ежемесячном розыгрыше ценных призов. Каждый подключивший один из этих тарифов может выиграть iPhone 14 или MacBook Air.

«Создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса — это ключевая задача, которой следует АО «Казахтелеком». Поэтому мы стремимся разрабатывать еще больше привлекательных предложений для своих пользователей, активно работаем над расширением услуг и улучшением качества связи, инвестируем в новые технологии и модернизируем сеть», — прокомментировали представители АО «Казахтелеком.

Дополнительная информация по подключению услуг и участию в розыгрыше размещена на сайте Ismet.kz, а также предоставляется специалистами в центрах корпоративных продаж при обращении за консультацией.