В ЕАЭС сформирован цифровой каркас для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы

Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии на пленарной сессии V Евразийского цифрового форума EADF-2023.

По словам главы Михаила Мясникова, 2023 год будет иметь принципиальное значение для реализации цифровой повестки в Евразийском экономическом союзе: «Комиссия и государства-члены должны решить серьезную задачу по обсечению надлежащего функционирования более 50 бизнес-процессов. А до конца 2023 года комиссия создаст техническую возможность осуществлять информационный обмен между странами Союза по 70 из 78 требуемых общих процессов. Мы обеспечиваем поэтапный переход интегрированной информационной системы к платформенным решениям, то есть — к более современной и эффективной модели взаимодействия».

Председатель Коллегии ЕЭК также рассказал, что комиссия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает развитие трансграничного пространства доверия. Эта работа потребует вовлечения всех заинтересованных органов государств-членов, в том числе органов безопасности. С 2021 года активизирована деятельность комиссии по созданию и развитию трансграничного пространства доверия, обеспечена готовность к проведению опытной эксплуатации и службы доверенной третьей стороны, что является прорывом в информатизации интеграционных процессов.

Комиссия совместно со странами Союза ведет активную работу по созданию защищенной сети передачи данных, а также специализированных средств криптографической защиты информации. «Сегодня будут запущены национальные сегменты системы — Республики Беларусь и Кыргызской Республики», — сказал глава коллегии ЕЭК.

К перспективным направлениям предстоящей трансформации цифровой повестки Союза Михаил Мясникович отнес широкое применение регулятивных «песочниц», а также обеспечение должного уровня информационной безопасности, которые могут стать основой для реализации масштабных цифровых проектов.