Имущество Аэрокосмического комитета передадут «Байтереку»

Подготовлен проект постановления правительства «О некоторых вопросах республиканской собственности».

«Передать в установленном законодательством порядке республиканское имущество с баланса республиканского государственного учреждения «Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» в оплату акций акционерному обществу «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек»», — говорится в документе. Всего в перечне 446 наименований имущества, включая технологическое и прочее оборудование, передает Zakon.kz.

Как поясняется, передаваемое имущество увеличит долю участия казахстанской стороны в уставном капитале АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие „Байтерек“».

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 мая.