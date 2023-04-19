Казахстанцы отправили более 1200 жалоб на фиктивные медуслуги

В ФСМС призвали граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.

За неделю в Фонд соцмедстрахования поступило около 1200 сообщений от казахстанцев о том, что им были приписаны фиктивные медицинские услуги. Для сравнения, за весь 2022 год было зарегистрировано не более 80 подобных заявлений, передает Курсив.

Однако после более 700 заявлений было отозвано.

«При проведении мониторинга по поступившим заявлениям стало ясно, что более половины обращений (730) была отозвана самими заявителями. При выяснении причин отзыва люди мотивировали это тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медорганизаций», — говорится в сообщении. В ФСМС призвали казахстанцев сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.

Узнать о фиктивных медуслугах казахстанцы могут на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем (таких как Damumed и др.), где можно посмотреть историю полученных медуслуг.

В феврале сообщалось, что в Фонд социального медицинского страхования поступило 24 тыс. жалоб от казахстанцев в 2022 году, что на 35% больше, чем годом ранее. Почти половина жалоб приходилась на Алматы, Астану и Карагандинскую область.

Летом 2022 года сообщалось, что 3 млн казахстанцев не могут получить медицинскую помощь в рамках обязательного социального медицинского страхования из-за недостаточного финансирования фонда. Тогда говорилось о том, что фонд соцмедстрахования якобы не получил свыше 130 млрд тенге.