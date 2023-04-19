ЧСИ, нотариусов и ряд экспертов будут тестировать в автоматизированном режиме

Пилотный проект стартует 3 мая.

Министерство юстиции запустит пилотный проект по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью, и присвоению квалификаций в автоматизированном режиме. В совместном с МЦРИАП проекте приказа говорится, что с 3 мая по 31 декабря 2023 года в городах Астана, Шымкент и Туркестанской области запустят пилотный проект по оказанию государственных услуг Минюста в автоматизированном режиме на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», передает Zakon.kz.

Также разработан порядок реализации пилотного проекта по проведению аттестации лиц, претендующих на право занятия профессиональной деятельностью и присвоению квалификаций в автоматизированном режиме.

Аттестация пройдет в 2 этапа:

— компьютерное тестирование на знание законодательства (90 минут на 100 вопросов);

— тестирование на проверку должного уровня практических навыков (30 минут (не менее 12 вопросов к 3 практическим ситуациям).

Аттестация пройдет в технически оснащенных залах тестирования оператора тестирования. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 апреля.