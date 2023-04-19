Казахстанцев приглашают на первый национальный чемпионат по спортивному программированию

Федерация спортивного программирования анонсировала проведение первого профильного чемпионата в РК.

Чемпионат Республики Казахстан по спортивному программированию — это соревнование по решению алгоритмических задач. Представители федерации отметили, что это соревнование станет отличным стартом для молодых талантов и будет способствовать укреплению IT-сообщества страны. Событие обещает быть масштабным и интересным, привлекая внимание казахстанских и международных компаний.

В чемпионате могут принять участие студенты, школьники, преподаватели, работники компаний — любой, кто желает испытать свои силы в программировании.

1 отборочный тур пройдет онлайн 7 мая. В нем можно принять участие, не выходя из дома. К участию в чемпионате допускаются лица в возрасте от 14 лет и старше. Для чемпионата подходит любой язык: Python, Pascal, C++, Java — можно использовать тот язык программирования, который участнику ближе. По результатам рейтинга в заключительный этап чемпионата попадут 32 лучших участника.

Подать заявку можно на сайте федерации, пройти регистрацию необходимо до 3 мая. Призовой фонд чемпионата по составит 3 млн тенге.