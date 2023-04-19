«Казахтелеком» и Microsoft наладили пиринг во Франкфурте

Это позволит улучшить работу сервисов Microsoft для казахстанских пользователей.

Казахстанский телеком-оператор продолжает наращивать международное присутствие, а также зарубежную инфраструктуру для улучшения качества услуг, сетевой связанности и создания прямых физических соединений с крупнейшими интернет-компаниями. Сегодня было объявлено о том, что «Казахтелеком» и Microsoft завершили процесс создания прямого физического стыка между инфраструктурами компаний во Франкфурте. Прямой пиринг позволит улучшить работу сервисов компании Microsoft для казахстанских пользователей сети интернет.

Помимо пиринга с Microsoft специалисты «Казахтелекома» наладили соединения с компаниями Apple, Meta, Google, Amazon, Tencent и Twitch. Также телеком-оператор обменивается трафиком на своих узлах присутствия в Европе и Азии с крупнейшими Tier1 операторами, обеспечив тем самым независимость от транзитных операторов и автономных систем.

«Организация в Европе и Азии собственных узлов присутствия с высокой производительностью позволило нам организовать прямые соединения и стать независимыми от транзитных операторов связи. Пиринг в 100Gbps с Microsoft и другими компаниями открывает в нашем регионе возможность получить доступ к трафику крупнейших интернет-компаний, используя соединения только с Казахтелекомом. Мы и дальше планируем обеспечивать высокую отказоустойчивость казахстанского сегмента сети интернет», — прокомментировал Нурлан Мейрманов главный директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Организация прямых стыков — это не единственная работа по улучшению качества интернет-услуг, которую ведет «Казахтелеком». Оператор также наращивает локализацию трафика крупнейших контент-провайдеров. Так, в прошлом году «Казахтелеком» развернул на своей сети сервера кэширования Akamai, Facebook, Google, Cloudflare, Netflix и Meta. Это позволило улучшить для пользователей качество сервисов Instagram, Whatsapp, Facebook, IGTV/Reels — уменьшило задержки, увеличило скорость доступа и повысило качество видео.