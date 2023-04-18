Еще один китайский маркетплейс станет доступен производителям пищевой продукции РК

На JD.com выставлено на продажу более 1 млн товаров.

В Алматы состоялась встреча вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева с председателем совета директоров ТОО «Китайская корпорация Синьсин» господином Чжань Цзянь. Стороны обсудили взаимодействие по выводу казахстанской продукции на крупнейшие маркетплейсы Китая, в частности на электронную платформу JD.com, сообщает Министерство торговли и интеграции РК.

«JD.com» (Jingdong Mall) — онлайн-платформа для продажи товаров и услуг в Китае, основанная в 1998 году. Электронная площадка считается одним из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире, здесь выставлено на продажу более 1 млн товаров, включая электронику, одежду, обувь, косметику, продукты питания и многое другое.

В переговорах приняло участие порядка 10 казахстанских предприятий, выпускающих пищевую продукцию с высоким экспортным потенциалом. Это производители подсолнечного, рапсового масла, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, снеков и др. Китайские партнеры, ознакомившись с представленными образцами продуктов питания, заинтересовались в дальнейшем сотрудничестве по поставкам казахстанских товаров на рынок Китая.

Участники встречи определили возможности продвижения казахстанской продукции в Китай через платформу JD.com, используя богатый опыт компании Синьсин в маркетинге, а также реализации и обслуживании ведущих компаний мира на рынке Китая.

Также в ходе переговоров глава ТОО «Китайская корпорация Синьсин» отметил заинтересованность компании в сотрудничестве в сфере здравоохранения, в том числе в поставках медицинского оборудования и препаратов в медицинские учреждения Казахстана, обмене опытом и обучении медицинских кадров.