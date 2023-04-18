Skills Enbek создает возможности для развития навыков

Платформа является маркетплейсом краткосрочных курсов онлайн-обучения.

Что из себя представляет платформа профессионального обучения Skills Enbek, для кого она доступна и чем полезна, рассказала на брифинге в СЦК директор департамента развития онлайн-обучения АО «Центр развития трудовых ресурсов» Кымбат Адепбаева. По ее словам, с июля 2021 года создана Платформа профессионального обучения Skills Enbek как часть цифровой экосистемы в сфере занятости. Цель платформы — создание возможностей для непрерывного развития навыков и повышения уровня профессионализма всего населения в течение всей жизни.

«Skills Enbek является маркетплейсом краткосрочных курсов онлайн-обучения. Это означает, что эксперты размещают свои курсы и делятся знаниями и опытом, а любой желающий проходит обучение и по результатам получает сертификат об освоении навыка», — отметила директор департамента.

Платформа доступна для любого гражданина РК, желающего обучиться востребованным навыкам или повысить свою квалификацию. Сегодня на Skills Enbek размещено 209 курсов, из которых 126 — бесплатны для прохождения. 85 курсов доступны для обучения на государственном языке.

У пользователей Skills Enbek есть возможность бесплатно обучиться по smart skills-навыкам, которые актуальны как для работы, так и в жизни. Например, курс «Финансовая грамотность», «Бизнес-идея с нуля», «Основы маркетинга» и другие. Имеются такие курсы, как «Создание сайтов с нуля», «Android-разработчик приложений», «Методист организации образования», «Работа с детьми дошкольного возраста».

«С момента запуска платформы количество пользователей достигло более 249 тыс. человек, успешно завершили обучение и получили сертификаты 205 тыс. человек. Из числа завершивших обучение 109 тыс. человек составляет молодежь, а 41,3 тыс. человек имеют статус безработных лиц», — отметила представитель АО «Центр развития трудовых ресурсов».

По ее словам, молодежь предпочитает обучаться на курсах, связанных с торговлей, питанием, управлением персоналом, в то время как более старшее поколение чаще всего выбирает курсы по сельскому хозяйству. Самому младшему обучающемуся — 15 лет, а самому взрослому — 81 год.

Стоит отметить, что авторами и разработчиками курсов являются казахстанские юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе — учебные центры, вузы, колледжи.