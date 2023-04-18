В Астане завершился шестой ежегодный студенческий Hackathon HackNU/23

В мероприятии приняло участие 400 молодых IT-стартаперов, выпускников и студентов технических факультетов из разных городов Казахстана.

На протяжении 24 часов участники разрабатывали инновационные продукты, нацеленные на усовершенствование сервисов компаний. Всего для участия в Hackathon подали заявки свыше 400 студентов из разных городов страны. На мероприятии присутствовали руководители департаментов и специалисты Госкорпорации «Правительство для граждан», которые консультировали участников и оценивали их работы.

«Сегодня студенческое IT-сообщество у нас очень динамично развивается. Госкорпорация поддерживает студенческое IT-движение, которое сегодня способно решать серьезные задачи — это разработка различных инновационных цифровых продуктов и сервисов. Поддержав студенческий Hackathon, мы хотим внести свежий взгляд со стороны для усовершенствования наших сервисов. В связи с этим перед участниками Hackathon была поставлена задача разработать сервис по доставке готовых документов, который позволит нашим клиентам максимально быстро и комфортно получить услугу. Это может быть приложение или web-сервис, интуитивно понятный для каждого услугополучателя. Кроме того, для студентов это хорошая возможность испытать свои силы и прокачать скиллы, а также получить кейс в свое портфолио. К слову, самая лучшая идея и ее реализация в последующем будет внедряться в практику. Желаю всем участникам успехов», — сказал Чингиз Оразалимов, управляющий директор по IT НАО «Правительство для граждан»

Работы участников Hackathon оценивались по следующим критериям: оригинальность идеи, работоспособность прототипа, технологичность и функциональность. При этом главное условие для победы — проект должен быть разработан в рамках Hackathon и представлять собой полезный продукт.