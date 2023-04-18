В МВД напомнили о правилах использования электросамокатов

Все пользователи таких средств передвижения являются участниками дорожного движения.

Официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге напомнила о правилах эксплуатации электросамокатов. Она сообщила, что в последние годы возросло количество разнообразных средств передвижения, которыми активно пользуются не только дети, но и взрослые. Речь идет, в частности, об электросамокатах, передает Zakon.kz.

«Все пользователи таких средств передвижения являются участниками дорожного движения. Электрический самокат — транспортное средство индивидуальной мобильности. Максимальная скорость — не более 25 км/ч. Он должен быть оборудован передними, боковыми и задними светоотражателями. Также в электрических самокатах должны быть передние фары и задние фонари. Должно быть звуковое устройство, позволяющее предупреждать людей, находящихся поблизости», — отметила она.

В МВД напомнили правила использования электросамокатов:

— нужно сохранять хороший обзор по курсу движения;

— не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами;

— держаться обеими руками за руль, останавливать плавно и аккуратно.

— Не рекомендуется использовать электросамокат при недостаточной освещенности и в узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий;

— избегать участков с интенсивным движением транспорта и многолюдных мест.

«При передвижении на электросамокате нужно использовать шлем, а также средства защиты рук/запястий, коленей, головы и локтей. Нельзя перевозить груз и, конечно же, пассажиров. Важно выбирать свою траекторию и свою скорость движения, соблюдая правила дорожного движения, сообщить о своем приближении к пешеходу или велосипедисту, когда вас не видят и не слышат, а также использовать переходы, спешившись с электрического самоката», — пояснила Шугыла Турлыбек.