Цифровизация в колониях позволяет защитить права осужденных

За несколько лет работы специальных терминалов осужденными подано более 8 тыс. обращений.

Казахстанские заключенные могут направлять жалобы и обращения в надзорные органы из учреждений пенитенциарной системы, минуя администрацию. Через установленные генпрокуратурой терминалы электронных обращений осужденными в 2020–2023 годах подано более 8 тыс. заявок в электронном формате. Как объясняют в ведомстве, это дает возможность обжаловать незаконные действия сотрудников учреждений, передает Kazpravda.kz.

«К примеру, осужденному „Н“ посредством терминала удалось напрямую сообщить в генеральную прокуратуру о неправомерных действиях сотрудников учреждения, наложении незаконного дисциплинарного взыскания и привлечении к уголовной ответственности по ст. 428 УК», — проинформировали в ГП РК.

В настоящее время внедряется также функция видеообращения. Цифровизация процесса позволит увеличить уровень защищенности граждан в закрытых учреждениях от возможных неправомерных действий.