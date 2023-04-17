91 объект присоединился к еQONAQ с начала 2023 года

Система учета туристов была запущена в конце 2020 года.

91 объект присоединился к системе учета туристов eQonaq с начала этого года, сообщает Министерство культуры РК. Так, с 1 января к системе присоединились 45 апартаментов и квартир, 23 гостиницы и 12 гостевых домов. Также частью eQonaq стали 7 хостелов, 2 оздоровительных центра, 1 кемпинг и 1 туристическая база.

«Система eQonaq выполняет сразу несколько важных функций. Например — контроль и анализ потока прибывающих в Казахстан гостей, создание реестра мест размещения и т. д. Главная цель — это, конечно, прозрачность и повышение качества оказываемых туристам услуг. К системе присоединяются все больше объектов, поэтому можно сказать, что мы шаг за шагом приближаемся к поставленным нами задачам», — отметил председатель комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

Система учета туристов была запущена в конце 2020 года. За это время к ней присоединилось 2446 юридических лиц, включая 734 гостиницы.