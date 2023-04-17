Работу новых цифровых сервисов для граждан обсудили в правительстве

В текущем году в республике реализуется пул из 66 цифровых инициатив.

Вопросы реализации новых цифровых инициатив, призванных облегчить жизнь казахстанцев, рассмотрели на совещании под председательством заместителя премьер-министра — руководителя аппарата правительства Галымжана Койшыбаева с участием вице-министров по цифровизации, представителей акимата Астаны, банков второго уровня и НПП «Атамекен».

В текущем году в республике реализуется пул из 66 «цифровых» инициатив, помогающих упрощать и ускорять гражданам решение деловых и бытовых вопросов посредством перевода госуслуг в онлайн-формат.

«Опираясь на установку Главы государства о том, насколько серьезным остается влияние бюрократии на госорганы и их взаимодействие с населением, а также принимая во внимание мировой опыт, можно с уверенностью говорить, что цифровизация — это единственно действенный способ борьбы с коррупцией и бюрократией. Наша главная задача сегодня заключается в том, чтобы каждый гражданин прочувствовал реальный эффект от цифровизации», — обратился к участникам совещания Г. Койшыбаев.

На данный момент из запланированных к реализации цифровых инициатив 41 уже доступна гражданам в полных либо пилотных режимах. Так, буквально на днях Министерство юстиции запустило сервис по оформлению нотариальных доверенностей онлайн. За первые два дня оформлено уже более 60 таких документов. Все, что нужно: смартфон и установленное на нем приложение eGov Mobile.

«Сервисом заинтересовались банки. В настоящее время мы приступили к отработке технических моментов. По нашим расчетам в течение месяца сервис „онлайн-нотариус“ может появиться в мобильных приложениях БВУ. Также мы ведем обратную связь с нотариусами и гражданами, уже получаем первые положительные отзывы», — сказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

8 цифровых инициатив реализует также Министерство внутренних дел. Среди них уже запущены блокирование звонков с подменных номеров (заблокировано 34 млн звонков), онлайн-перерегистрация авто (3,7 млн граждан воспользовались услугой), онлайн-замена водительских удостоверений (122 тыс. граждан получили услугу) и др.

В свою очередь Минэкологии оцифровало удостоверение охотника. С 1 января т. г. каждый, кто планирует оформить такой документ, должен знать, что получить его теперь можно исключительно в электронной форме. Это исключает необходимость носить при себе бумажный вариант. При этом исключена дополнительная плата в размере 3 МРП за изготовление удостоверения охотника в твердом переплете.

О реализованных цифровых продуктах доложили также представители Минтруда, Минздрава, Минэнерго и других госорганов.

Заслушав выступающих, вице-премьер Г. Койшыбаев отметил необходимость доработки некоторых онлайн-сервисов с учетом предложений и замечаний граждан.

«Вопрос цифровизации находится на жестком контроле аппарата правительства. Процесс оцифровки госуслуг не должен останавливаться. Также крайне важно широко освещать выход каждого сервиса, информировать граждан о том, как этими сервисами пользоваться», — отметил Г. Койшыбаев.