Депутаты предлагают запретить TikTok для детей и подростков

По их мнению, в Казахстане должна быть сформирована социальная среда, которая поддерживает добро, милосердие и заботу.

Депутаты мажилиса Аманжол Алтай и Жанарбек Ашимжанов предложили запретить социальную сеть TikTok среди детей и подростков в Казахстане. Свою позицию они высказали в депутатском запросе, который направили на имя заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова и генерального прокурора Берика Асылова, передает Zakon.kz.

«Социальная сеть TikTok, предоставляющая неограниченное количество видео, должна быть запрещена среди несовершеннолетних детей и подростков», — отметили депутаты.

В запросе отмечается, что в последнее время участились суициды и несчастные случаи среди подростков. Это говорит о том, что проблема воспитания детей в школах, в семье, в современном обществе хромает.

«Смерть школьника в Туркестане потрясла всю страну. Это аморальное поведение подростков, которые жестоко пинают ребенка. Отвратительные поступки школьниц, которые жестоко избивают девушку в Усть-Каменогорске. Вот основные причины, по которым нужно ввести запрет на соцсеть, и о них говорим с тревогой», — говорится в письме.