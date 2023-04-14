Школьники из РФМШ представят РК на Международном чемпионате по робототехнике

С 18 по 22 апреля 2023 года в Хьюстоне (США) пройдет Международный чемпионат по робототехнике среди 192 команд из 100 стран мира.

Казахстан представит команда AENTA Республиканской физико-математической школы г. Алматы. Команда «AENTA» состоит из 16 учеников 10-11 классов. В феврале этого года ребята приняли участие в Центрально-Азиатском чемпионате по робототехнике, где стали обладателями гран-при. Эта награда позволила им представлять Республику на международном чемпионате в Хьюстоне.

На Центрально-Азиатском чемпионате команда показала робота, который помогает вырабатывать энергию согласно основной теме текущего сезона. При этом мало просто выработать энергию, необходимо было максимизировать потенциал, мощность и производительность. Робот должен был в течение всего игрового периода заряжать игровые элементы на поле. Главная цель — использовать искусственный интеллект для выполнения миссии. Здесь учитывалась скорость, аккуратность и стратегия, команды выбирали наилучший путь для выработки энергии.