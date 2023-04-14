«Казахтелеком» получил награду за вклад в цифровизацию нефтегазовой отрасли

В Атырау состоялся отраслевой форум «PetroDigital-2023», который собрал сотни экспертов из сферы ІТ и нефтегазового сектора.

В ходе мероприятия представители нефтегазовых компаний обсудили реализацию стратегий цифровизации, разработку и внедрение инновационных технологий в отрасли, автоматизацию производства, а также поделились успешными кейсами. Так, «Казахтелеком» представил свои решения и проекты в области промышленного Интернета вещей, BigData, искусственного интеллекта в видеонаблюдении и облачных технологий.

Цифровизация — это горячий тренд во всех отраслях промышленности, и нефтегазовый сектор — не исключение. В производственный цикл повсеместно внедряются цифровые решения. Одним из вспомогательных новшеств, призванных облегчить этот процесс, является продукт, предложенный разработчиками «Казахтелекома». Программное обеспечение на основе датчиков GPS позволяет оперативно собирать данные о каждой единице оборудования и выводить их в единую систему. Это помогает быстро определить местоположение оборудования на складах и в производственных помещениях. Кроме того, ІТ-решение минимизирует риски потерь и краж дорогостоящих запасных частей, а также снижает расходы на транспортировку крупных деталей внутри цехов.

Помимо этого, в линейку инструментов IoT, которые предлагает «Казахтелеком», входят решения для промышленной безопасности. Это, к примеру, системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Разработка позволяет контролировать работу персонала в опасных зонах, выявлять случаи нарушения техники безопасности в режиме реального времени и вести аналитику поступающих данных.

«Одно из направлений внедрения IoT на предприятиях нефтегазового сектора — это использование умных устройств для онлайн-мониторинга состояния здоровья и местоположения сотрудников. Решения состоят из платформы интернета вещей и носимых устройств-датчиков. В качестве датчиков могут использоваться каски со встроенным телеметрическим модулем, радиочастотные метки, фитнес-браслеты и иные устройства отслеживания состояния человека. Эти технологии позволяют сократить количество инцидентов на производстве и снизить связанные с ними издержки», — поделилися главный бизнес-аналитик Департамента по развитию бизнеса ДКБ АО «Казахтелеком» Бексултан Бархитов.

В целом, компании нефтегазового сектора активно используют услуги, предоставляемые телеком-оператором. Они являются одними из крупнейших корпоративных клиентов АО «Казахтелеком» в западном регионе.

«Среди таких услуг — широкополосный доступ в интернет, телефония, видеонаблюдение и предоставление защищенного VPN-канала. Все это позволяет организовать безопасную работу в офисах, обеспечивает поддержание операционных и бизнес-процессов между центральными офисами и месторождениями. А доступ к беспроводной связи посредством Wi-Fi на территории вахтовых поселков создает комфортные условия для работников предприятий», — рассказал коммерческий директор Западного региона Дивизиона корпоративного бизнеса АО «Казахтелеком» Арман Омаров.

​В ходе форума прошло четыре сессии, сопровождавшиеся активными дискуссиями по вопросам внедрения новейших технологий. По итогам «PetroDigital-2023» вклад сотрудников «Казахтелекома» в развитие цифровизации нефтегазовой отрасли получил высокую оценку и отмечен сертификатом.

К слову, имеющиеся инфраструктурные и интеллектуальные ресурсы АО «Казахтелеком» позволяют реализовывать крупные ІТ-проекты и получать признание от клиентов и коллег по рынку. Так, на международном саммите IDC CIO Summit 2022 проект телеком-оператора «Пункты общественного доступа eQoldau» был признан лучшим, заняв первое место в ежегодной премии IDC Future Enterprise Awards 2022.