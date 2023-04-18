Homsters.kz обрел швейцарские корни

Швейцарский медиахолдинг Ringier A.G. приобрел 100% долю компании Homsters.

Направление недвижимости является одним из приоритетных в медиахолдинге. Компания Ringier A.G. приобрела 100% долю компании Homsters в ноябре 2022 года. Казахстан стал 19-й страной в портфеле компании. С приобретением Homsters, маркетплейса в сегменте новостроек, Ringier усиливает свою привлекательность в диджитал-сфере для застройщиков по всему миру. CEO компании Дмитрий Александров и команда Homsters продолжат масштабировать автоматизированные маркетинговые решения для продвижения и продажи новостроек онлайн. Ringier и Homsters начали свое стратегическое партнерство в 2019 году, предоставляя новейшие технологические достижения ведущим порталам недвижимости Ringier в Швейцарии и Польше. После достижения высоких результатов совместной работы, компания Ringier приняла решение о выкупе 100% доли Homsters.

13 апреля руководители компании прилетели в Казахстан с официальным визитом для личного знакомства с командой, представителями девелоперов и рынком Казахстана. Компания известна во всем мире как один из ведущих игроков на рынке PropTech.

Homsters работает в Казахстане с 2016 года и является ведущим сервисом и надежным партнером как для девелоперов, так и для покупателей. Компания представляет на своей платформе основную часть рынка РК по первичной недвижимости. Главной целью является дать возможность покупателю получить актуальную информацию по всем предложениям в стране, ценам за квадратный метр, планировкам, финансовым программам и многому другому. Также компания ведет блог, где информирует покупателей обо всех возможностях и тонкостях рынка недвижимости.

«Наша команда работает на благо каждого покупателя. Мы понимаем, что выбор недвижимости для приобретения является одним из самых сложных решений, ведь от него зависит многое. Поэтому на платформе мы стараемся предоставить наиболее подробную информацию для изучения и возможности выбора, не выходя из дома. Мы все понимаем, насколько ценна каждая минута. И сайт помогает сохранить время и избежать мук выбора: не надо ездить по всему городу или стране в поисках лучшего решения. Интерес швейцарской компании к решению, работающему на казахстанском рынке, говорит о том, что мы уверено идем в ногу со временем, а в некоторых моментах и опережаем рынок. Мы рады этому сотрудничеству: теперь у нас будет доступ к лучшим мировым практикам, обмену опытом, а значит — мы сможем сделать наш сервис еще более удобным и интересным для казахстанцев», — отметила Зульфия Гетманчук, СЕО Homsters.kz.

Дмитрий Александров, CEO Homsters, заявил: «Целью компании всегда было предоставить такое решение, которое будет работать на благо общества. Команда разработчиков постоянно трудится над улучшением сайта, автоматизацией процессов, подключением алгоритмов искусственного интеллекта, который помогает с поиском жилья. Наше партнерство с Ringier A.G. станет еще одним ресурсом в возможностях улучшения сервиса и предоставления дополнительных услуг. Немаловажно отметить, что сервис является абсолютно бесплатным для покупателей недвижимости».

Для казахстанского рынка партнерство является стратегически важным. Представители Ringier A.G. высоко оценили работу казахстанской команды, а также отметили высокие темпы развития рынка недвижимости. Аксель Конджак, глава Global Marketplaces Ringier AG (Axel Konjack, Head Global Marketplaces Ringier AG), прокомментировал: «Ringier верит в потенциал сектора новостроек для наших маркетплейсов недвижимости в Швейцарии, Центральной и Восточной Европе, Африке, а теперь — и Центральной Азии. С Homsters мы масштабируем опробованное решение по нашей линейке продуктов по всему миру, а также предоставим транзакционные сервисы для сторонних компаний».

Килиан Кампфен, глава технологий и управления базами данных Ringier AG (Kilian Kämpfen, Chief Technology & Data Officer Ringier AG), говорит: «У Homsters есть большой кадровый потенциал и ноу-хау в Казахстане и Украине, которые укрепят возможности основных технологий Rignier для предоставления решений в сегменте новостроек наших цифровых маркетплейсов».